Chi è Mick Wallace | l’eurodeputato che odia la Juve e lo dice a chiare lettere

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il calcio non conosce confini. Così, non è tanto assurdo che un eurodeputato irlandese,, durante una sessione del Parlamento Europeo a Buxelles, fatta indossando la maglia del Torino, abbia concluso il suo intervendo urlando “m***a, Forza Toro!”. Un gesto che ha scatenato polemiche e ilarità in proporzioni simili. Ma chi è? Nato a Wexford il 9 novembre del 1955, Michael, detto, è un ex costruttore immobiliare che dal 2011 è in politica. Guadagna da subito la nomea di personaggio eccentrico. Vicino alla sinistra,fa discutere anche per le sue dichiarazioni sulla politica internazionale, in particolare sulla Russia. Per, infatti, l’intervento di Putin in Ucraina è una legittima ...