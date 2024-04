Chi è Ludovica Di Donato | attrice amatissima su TikTok

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 aprile 2024) Chi ha detto che i fenomeni web devono restare reclusi nel piccolo schermo di uno smartphone.Diè l’esempio perfetto di un’di talento che ha sfruttato i social come trampolino di lancio. Un modo per raggiungere in maniera più immediata il pubblico, che in televisione o al cinema non ritrova però il prodotto ideato perma in un diverso formato e contesto, bensì un personaggio. Classe 1986, orgogliosamente romana e dal grande talento. Chi èDiDiha coronato il suo sogno, avendo sempre voluto riuscire a vivere recitando. La recitazione è oggi la sua quotidianità e la fama accumulata è andata oltre i confini dei social. Ha scelto di cimentarsi conin una fase molto ...