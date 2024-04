Che fine ha fatto Elisabetta Viviani

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 aprile 2024)è un’artista a tutto tondo, attrice, cantante e conduttrice televisiva. Nata a Milano il 4 ottobre 1955 ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando era appena una bambina. Nel 1962, infatti, ha interpretato alcune brevi parti nei Caroselli Rai. Da allora di tempo ne è passato e vediamo oggi cosa fa.oggi Come detto, quella diè stata una lunga carriera, iniziata negli anni ’60. Portiamo però avanti l’orologio e vediamo cosa le hanno riservato gli anni Duemila. All’inizio del nuovo secolo ha raggiunto il secondo posto in una gara revival di sigle televisive, Macchemù, condotta da Paola barale su Italia 1. Sempre nel 2000 dà il via a una fruttuosa collaborazione con Gerardo Tarallo, ben noto autore e arrangiatore. ...