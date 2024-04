Che estate ci aspetta se ad aprile si sfiorano già 30 gradi? L' esperto | «Sarà un trimestre record»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Gussoni (iLMeteo.it): le proiezioni indicano un aumento medio delle temperature in Italia di 2. Occorre agire nell'immediato sul tema siccitàGussoni (iLMeteo.it): le proiezioni indicano un aumento medio delle temperature in Italia di 2. Occorre agire nell'immediato sul tema siccitàGussoni (iLMeteo.it): le proiezioni indicano un aumento medio delle temperature in Italia di 2. Occorre agire nell'immediato sul tema siccità

Scuole aperte anche in estate per potenziamento, sport, attività ricreative e allontanare i ragazzi dalla strada. Per combattere la dispersione scolastica, per eludere quel fenomeno per cui i... (quotidianodipuglia)

Ex-Otago: “All’onda del momento, preferiamo un libro in spiaggia” - Quattro anni di silenzio, un ultimo concerto appena prima del lockdown, era il 15 febbraio 2020 a Genova, su quel palco celebravano la loro carriera. Poi una pandemia, il disco solista della voce Maur ...rockol

I bagnini in Romagna: «Senza una legge a giugno chiuderemo per sciopero gli stabilimenti» - Sarà un’estate calda quella 2024. Con bagnini sul piede di guerra e stabilimenti a rischio serrata. «Quello che abbiamo deciso a Roma è quello che ...corriereromagna

Seedorf e Aubameyang al Monza: tutto vero, ma erano i parenti dei campioni. Nel 2009 erano la squadra dei “fratelli di” in Serie C - C’è stata un’epoca in cui per molti club di prima fascia sarebbe stato un lusso mandare in campo contemporaneamente due talenti come Seedorf e Aubameyang. Figurarsi per una società che annaspava nelle ...ilfattoquotidiano