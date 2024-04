I movimenti sono fluidi. Si passa una mela tra una mano e l'altra, la consegna a una persona in carne e ossa. prepara il caffè , smista piatti e bicchieri. È Figure 01, nome in codice del robot ... (today)

ChatGpt diventa meno prolisso - OpenAI annuncia un aggiornamento del modello Gpt-4 Turbo, rendendolo più diretto, più aggiornato e più abile con la matematica ...wired

CON INSURTECH INNOVATION DAY, IKN ITALY AVVIA IL SUO PERCORSO VERSO ITALY INSURANCE FORUM 2024 - Digitalizzazione, sostenibilità e visione internazionale tra i focus principali dell’undicesima edizione dell’evento dedicato all’Industry assicurativa.zeroventiquattro

'Non è sostenibile': il CEO di ARM punta il dito contro la richiesta energetica dell'IA - I modelli di intelligenza artificiale come ChatGpt di OpenAI "sono insaziabili in termini ... "Più informazioni raccolgono, più sono intelligenti, ma più informazioni raccolgono per diventare più ...hwupgrade