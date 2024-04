Champagne Cocktail | le ricette dei drink dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 aprile 2024) In occasione del Vinitaly un panel di espertisetter ha realizzato lalist con 10ideali per rinfrescare la calda estateSono passati poco più di 50 anni da quando lo storicoitaliano Negroni venne completato per errore con lo spumante brut al posto del gin e nacque così il Negroni sbagliato: da quel momento in poi diversia base di vino si sono presi la scena nei bar italiani, come ad esempio il Rossini, il Bellini o il Mimosa. Il capofila, però, resta lo Spritz: la leggenda narra che sia unsecolare che risale ai tempi del Regno Lombardo-Veneto (XVIII – XIX secolo) e all’antica usanza delle truppe austriache d’allungare i vini veneti troppo forti con acqua frizzante. La tradizione di utilizzare ...