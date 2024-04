Challengers | recensione | Guadagnino e Zendaya tra tennis e amore

(Di venerdì 12 aprile 2024) La nostradi, l’atteso romantic drama sportivo di Lucacon, Josh O’Connor e Mike Faist: un ménage à trois che nasce e si sviluppa a colpi di racchetta nel film più fisico e sexy di, nonostante la durata un po’ eccessiva Avrebbe dovuto aprire Venezia, se non fosse stato per lo sciopero congiunto di attori e sceneggiatori che ha paralizzato. Dopo mesi di attesa abbiamo finalmente assistito al nuovo lavoro del prolificissimo, che è passato dai cannibali perduti e innamorati di Bones and All aiti altrettanto disperati e innamorati di questa sua ottava pellicola. Protagonista assoluto il trio– Josh O’Connor – Mike Faist tra rimpianti, desiderio ...

