Challengers – la recensione del nuovo film di Luca Guadagnino

(Di venerdì 12 aprile 2024) Secondo Gianni Canova in Ignorantocrazia, sono rimasti pochissimi grandi autori capaci di raccontare la borghesia. Tra quelli citati c’è, ovviamente, anche. Ed è esattamente così. In un mondo-cinema in cui si tende a raccontare la periferia e la solitudine dei margini, la capacità di mostrare (e narrare) il mondo borghese nelle sue incongruenze e vacuità sembra appannaggio di pochi. Di poche figure che quasi “possono permetterselo” in quanto grandi autori, e non perché il borghese sia degno di essere raccontato., di diritto, rientra fra questi. E indimostra ancora una volta la sua capacità viscerale di saper far esprimere quel mondo attraverso le immagini. Lo aveva mostrato con Chiamami col tuo nome, in cui una famiglia alto-borghese del nord Italia anni Ottanta era parte ...