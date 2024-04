Cesa | quasi 500 nuovi loculi nel cimitero | investimento di circa 1 milione e mezzo di euro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 aprile 2024). La giunta comunale ha approvato un progetto di finanza per la realizzazione di500locali e 60 ossari nelcittadino. Si tratta di undiundi, che determinerà un ampliamento della struttura. “Mettiamo in atto un importante obiettivo che mira a soddisfare la sempre crescente richiesta che abbiamo avuto in questo tempo”, afferma il sindaco Enzo Guida. “Nel corso della mia gestione abbiamo messo mano al completamento della vendita deiin merito al precedente ampliamento – aggiunge – andando a sistemare un vero e proprio caos che vi era. Ad oggi, non ci sono piùdisponibili”. “Per questa ragione – sottolinea l’assessore ...