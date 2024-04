Centrale di Suviana | si cerca l' ultimo disperso 

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - Inizia il quarto giorno di operazioni volti a rinvenire i dispersi dopo l'esplosione nellaidroelettrica di Bargi sul lago dinell'Appennino bolognese. Più di 200 uomini, tra cui 100 vigili del fuoco, sono al lavoro perre nei livelli -8, -9 e -10. L'ultima persona ancora da ritrovare è Vincenzo Garzillo, 68 anni di Napoli. Ieri sono saliti a sei i morti della tragedia. A metà mattina sono stati ritrovati i corpi di Adriano Scandellari e Paolo Casiraghi. Poi nella serata, attorno alle 20, la sesta vittima: Alessandro D'Andrea. I loro corpi si trovavano al piano -9. Sempre ieri, il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato, ha parlato dell'inchiesta in corso per disastro colposo e omicidio colposo, spiegando che sono già state ascoltate alcune persone e che saranno effettuati accertamenti su appalti e ...

