Cauet | “Napoli | contro il Frosinone la vittoria è d’obbligo”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) Benoit, ex calciatore e allenatore, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “Il Liverpool quest’anno si gioca il titolo, forse non vive il miglior momento della stagione, ma la squadra ha cambiato tanto negli ultimi due anni perchè ha rifondato. L’Atalanta ieri ha giocato su un campo complicato, ma in Europa ha dimostrato che può mettere chiunque in difficoltà. Gasperini e Conte sono due allenatori di altissimo livello e possono allenare grandi squadre per cui sono due nomi spendibili per il. Il, la Lazio e la Roma non hanno il palmares di Juve, Milan e Inter per cui quando vincono poi non è difficile confermarsi”. “Ilin particolare, lo scorso anno ha giocato su un livello maggiore di ciò che è la normalità: i giocatori hanno fatto qualcosa di ...