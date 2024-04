Cattolici in politica dopo la fine della Dc

(Di venerdì 12 aprile 2024) Una riflessione a trent’anni dallaDc. Si questo si parlerà stasera alle 18 nella sala parrocchiale di San Biagio in Cascheri. " Un’occasione per riflettere su quanto stia pesando, nel panorama politico italiano, l’assenza di una propostaispirata alla dottrina socialechiesa: una proposta inevitabilmente diversa rispetto a quella, ormai sepolta dalla storia, di un partito politico chiamato Democrazia Cristiana e scomparso esattamente trent’anni fa. Eppure una proposta che, con modalità diverse, potrebbe avere un ruolo forte davanti alla attuale, evidentissima, crisi di senso di unadal respiro davvero corto", dice Tommaso Braccesi (nella foto), vicepresidente provinciale di Acli Pistoia, presentando l’incontro organizzato dalla sua associazione e da Collegamento ...

Nessun coinvolgimento diretto negli schieramenti politici per chi svolge un ministero in parrocchia. Il vescovo di Reggio Emilia, monsignor Giacomo Morandi, ha scritto ai suoi parroci per ... (quotidiano)

Il passato non può essere cancellato. Soprattutto quando si affronta il tema del recupero di credibilità e del rinnovamento della politica . È stato non a caso il grillismo, cioè il principale ... (formiche)

Puntellata dai riferimenti al magistero papale e a teologi – quello preliminare all’enciclica Gaudium et spes ("La Chiesa non è legata ad alcun sistema politico") – la attesa lezione su "I ... (ilrestodelcarlino)

Diocesi: Treviso, domani la conclusione della 37ª Settimana sociale locale con un dibattito con i costituzionalisti Ceccanti e Frosini - Domani, venerdì 12 aprile, alle ore 20.30, presso la Sala “Longhin” di Casa Toniolo a Treviso (via A. G. Longhin, 7), termina la 37ª Settimana sociale dei Cattolici trevigiani – sostenuta dalla dioces ...agensir

Avellino verso il voto, new entry dal mondo cattolico: si presenta “Per” - AVELLINO - Una proposta cattolica per le elezioni amministrative di Avellino. E' quella che mette in campo il movimento "Per", collocandosi senza se e senza ma contro il centrodestra: "Dove ci sono la ...corriereirpinia

Croazia: plenaria dei vescovi. Scuole cattoliche, appello per equipararle a quelle pubbliche - Durante la 68ª sessione plenaria dei vescovi croati si è discusso sulle scuole cattoliche specialmente gli asili nido, le scuole primarie e secondarie e gli studentati. Mons. Antun Skvorcevic, amminis ...agensir