Catania-Messina | dal sogno playoff all’incubo playout | un’attesa lunga 70 anni… I precedenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024) Si gioca la 36ª giornata del campionato di Serie C e in particolar modo il Girone C regala sfide da brividi: il riferimento principale è al derby di Sicilia tra, una gara che non ha mai bidi presentazioni sotto l’aspetto ambientale e delle motivazioni. La partita del ‘Massimino’ è in grado di fornire anche importanti indicazioni per i rispettivi obiettivi: la classifica è ‘cortissima’ e dalil passo è breve. Ilè la vera delusione del campionato: la squadra è stata costruita con l’obiettivo della promozione, anche attraverso la lotteria dei. La stagione del, invece, è stata molto altalenante: dopo un avvio difficile di stagione, i ...