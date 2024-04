Caso Pifferi | la difesa | “Certificate turbe psichiche già dai 6 anni” Il pm | “Solo disturbi di apprendimento”

(Di venerdì 12 aprile 2024) Alessia, la 38enne in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, era seguita già tra i “6 e gli 11” dai servizi di neuropsichiatria infantile territoriale e aveva avuto già “una diagnosi funzionale die gravi ritardi cognitivi”, certificata “da una cartella clinica che abbiamo recuperato ieri grazie al Policlinico”. Lo ha spiegato l'avvocato Alessia Pontenani, che difende la mamma accusata di aver abbandonato in casa per 6 giorni la piccola Diana. Laha chiesto ai giudici un'integrazione della perizia psichiatrica, che aveva già certificato la capacità di intendere e volere della donna. Con questi documenti e con quelli scolastici, che dimostrano che "aveva un insegnante di sostegno”, lapunta a ribaltare l'esito ...

