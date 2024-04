Caso Bari | terrorismo ed Europee | la giornata politica in diretta VIDEO

In diretta da Montecitorio la giornata politica di oggi: Migranti , esplosione Suviana , caso Bari e le ultime novità, attraverso il racconto dei protagonisti. Nuova giornata ricca di temi in ... (notizie)

"A Bari , come in tanti altri posti, la zona grigia esiste. E' un problema di attenzione da parte di tutti perché l'infiltrazione avviene sempre attraverso vie silenti e per... (quotidianodipuglia)

"A Bari , come in tanti altri posti, la zona grigia esiste . E' un problema di attenzione da parte di tutti perché l'infiltrazione avviene sempre attraverso vie silenti e per... (quotidianodipuglia)

G7 Esteri, riunito a Capri il Comitato d'ordine e sicurezza - Presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta ieri una riunione del Comitato ... ma "le giornate interessate dal G7 si svolgeranno assicurando, in ogni Caso, il normale ed ordinato ...ansa

Dieta a chilometro zero: l'orto di casa diventa salva salute - E, persino, quella che taglia di più la spesa sanitaria e riduce, fino a 28-30 volte, quella di prevenzione delle malattie ...lagazzettadelmezzogiorno

Raf, al via il tour 'Self Control 40th': il 25 maggio in concerto a Gioia del Colle - Bari - Sulla scia del successo de “La Mia Casa Tour”, che lo ha visto protagonista di live da tutto esaurito, Raf torna dal vivo: parte a maggio il SELF CONTROL 40th, prodotto da Friends & Partners, u ...giornaledipuglia