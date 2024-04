Caserta | ladro morto durante la fuga | presi i suoi due complici

(Di venerdì 12 aprile 2024). Sono stati arrestati dalla Polizia di Stato i due topi d’appartamento che nell’ottobre scorso tentarono di svaligiare un’abitazione diinsieme ad un complice, che rimase uccisola, precipitando dal quarto piano dello stabile. La vittima era un 30enne residente a Marano di Napoli. A distanza di poco più di sei mesi sono stati individuati anche gli altri due ladri, entrambi provenienti dal quartiere napoletano di Pianura, nei cui confronti il Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Determinanti per le indagini, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e realizzate dalla Squadra Mobilena, le testimonianze di persone che videro scappare i ladri, le immagini degli impianti di video ...

