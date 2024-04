Case green | via libera finale alla direttiva Ue

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il Consiglio dell’Ue ha adottato formalmente lariformata sulle, riguardante il rendimento energetico nell’edilizia che ha come obiettivo il taglio delle emissioni di gas serra e la riduzione della povertà energetica nell’Ue. Attualmente gli edifici rappresentano oltre un terzo delle emissioni di gas serra nell’Ue. I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato l’accordo raggiunto con l’Eurocamera a dicembre sulle nuove norme per rendere il parco immobiliare dell’Ue a emissioni zero entro il 2050. Italia e Ungheria hanno votato contro l’intesa, mentre Repubblica ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute. Viadel Consiglio Ue. Italia e Ungheria ...

Ok finale alla direttiva Case green, l'Italia vota contro - BRUXELLES - Via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle Case green. I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato questa mattina l'accordo raggiunto con l'Eurocamera a ...ansa

Approvazione finale per la direttiva “Case green”, bene il no del Governo Meloni - Pochi minuti fa, in occasione della riunione dell’Ecofin, il Governo italiano ha votato contro la direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (Epbd), meglio nota come direttiva “Case ...opinione

Ue: via libera finale alla nuova direttiva sulle Case green, Italia e Ungheria contrarie - Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute. C'è il sì degli Stati Membri Ue alla nuova direttiva sulle Case green. L'accordo raggiunto con il Parlamento Europeo a dicembre ...primapaginanews