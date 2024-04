Case green | via libera alla direttiva Ue | stop alle caldaie a gas dal 2040 Italia e Ungheria votano contro

La direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epbd), meglio conosciuta come « direttiva case green », è stata adottata. Il via libera definitivo al provvedimento è arrivato oggi ... (open.online)

Pochi minuti fa, in occasione della riunione dell’Ecofin, il governo italiano ha votato contro la direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (Epbd), meglio nota come direttiva “ Case ... (nicolaporro)

Ue. Case green arriva il via libera anche dall'Ecofin. L'Italia vota contro - La direttiva europea sul taglio delle emissioni è arrivata al traguardo. I 27 Paesi avranno due anni di tempo per presentare i loro piani. Giorgetti: il tema è chi paga ...avvenire

Case green: l’Italia dice no - Rivoluzioni di aprile non sono in agenda. Così – nonostante ci sia chi parli di provvedimento “ideologico” e “pericoloso” – la nuova direttiva sulle Case green ottiene il via libera da parte degli Sta ...opinione