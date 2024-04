Case green | via libera alla direttiva Ue Giorgetti | Ma chi paga?

(Di venerdì 12 aprile 2024) La" è legge. Il Consiglio Ue, riunito in formato Ecofin, ha dato il suo viadefinitivo a uno degli assi della politica verde di questa Commissione europea. L'obiettivo è quello di migliorare l'efficienza energetica degli edifici più inquinanti, quelli messi peggio in termini di isolamento, che gli Stati nazionali dovranno individuare nei loro piani. C'è un ampio margine di discrezionalità affidati agli Stati membri, oltre al fatto che si tratta di una, quindi meno vincolante di un regolamento, che i 27 dovranno recepire entro due anni. Il consumo medio di energia primaria dell'intero parco immobiliare residenziale dovrà diminuire di almeno il 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Target finale al 2050 è quello delle emissioni zero, passando anche ...

