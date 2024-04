È arrivato il via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle Case green . I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato questa mattina l'accordo raggiunto con... (leggo)

Case green, oggi via libera alla direttiva Ue: cosa prevede, quali sono le regole e quanto costerà adeguare gli immobili - È arrivato il via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle Case green. I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato questa mattina l'accordo raggiunto con l'Eurocamera a ...ilmattino

Case green, la Ue approva la direttiva. Italia vota no, Giorgetti: “Il tema è chi paga” - Via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle Case green. I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato l’accordo raggiunto con l’Eurocamera a dicembre sulle nuove norme per ...blitzquotidiano