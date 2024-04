Case green | Giorgetti | “Bellissima legge Ue | ma chi paga?”

(Di venerdì 12 aprile 2024) La direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, o sulle, approvata oggi dal Consiglio Ue, è ", ambiziosa, ma alla fine chi? Noi abbiamo esperienze in Italia in cui pochi fortunelli hanno rifatto legrazie ai soldi che ci ha messo lo Stato, cioè tutti gli altri italiani”, con il Superbonus. Lo

Bruzelles, 12 aprile 2024 – L’Ecofin (il consiglio che riunisce i ministri dell’Economia dell’area Ue), dato oggi l’ultimo via libera alla direttiva ‘ case green ’. Una formalità dopo l’accordo ... (quotidiano)

Roma, 12 apr – Dopo il via libera del Parlamento europeo di Strasburgo è arrivata la conferma definitiva da parte dei ministri dell’Economia e delle Finanze di tutti gli Stati Ue, confermando così ... (ilprimatonazionale)

(Adnkronos) – “Gbc Italia è a disposizione del Governo con i propri contenuti tecnici. Si parla di un costo di 275 miliardi di euro per l’operazione, una spesa che oscillerà tra i 20 e i 55 mila ... (webmagazine24)

Direttiva Ue Case green, via libera Ecofin: Italia vota contro - Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di ...teleborsa

Case green, approvata la direttiva Ue: le novità per la mobilità Ev - Nonostante il voto contrario dell'Italia, l'Europa inizia il cammino che porterà ad avere tutti gli edifici a impatto zero entro il 2050 (e stalli obbligatori per la ricarica di auto e bici) ...quattroruote

Case green, la Ue approva la direttiva. Italia vota no, Giorgetti: “Il tema è chi paga” - Via libera dagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle Case green. I ministri europei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato l’accordo raggiunto con l’Eurocamera a dicembre sulle nuove norme per ...blitzquotidiano