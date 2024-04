Case green | Dall’Ombra Assoclima | “Costi direttiva? Impossibile dare numeri seri ora”

(Adnkronos) – "L'Europa ci chiede di rendere green il nostro patrimonio edilizio. Un principio ambientale condivisibile e una nuova occasione per le nostre aziende , ma non si commettano gli errori ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – "Quello che si può dire oggi è che non si possono dare numeri seri sui costi per il nostro Paese derivanti dalla direttiva Case green. Non si possono dare numeri a caso, e diffondere ... (webmagazine24)