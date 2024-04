Case green | arriva il via libera | “Costerà fino a 55mila euro a famiglia” Cosa dovremo fare

(Di venerdì 12 aprile 2024) Viadagli Stati membri Ue alla nuova direttiva sulle. I ministripei al Consiglio Ue Ecofin hanno confermato l’accordo raggiunto con l’camera a dicembre sulle nuove norme per rendere il parco immobiliare dell’Ue a emissioni zero entro il 2050. Italia e Ungheria hanno votato contro l’intesa, mentre Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute. “Abbiamo votato contro la direttiva, si è concluso l’iter. Il tema è chi paga, abbiamo esperienze purtroppo note in Italia”, ha commentato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Considerazioni sacrosante, visto che – secondo alcune recenti stime – l’adeguamentoa ...

Emissioni zero per tutti gli edifici nuovi entro il 2030, al 2050 per l'intero patrimonio residenziale. E due tranche per ridurre i consumi (wired)

La direttiva sulle Case green spiegata per punti: cosa cambierà e quando - Nuovi edifici e ristrutturazioni, caldaie a condensazione e pannelli solari: i tempi dettati dall’Europa per raggiungere l’obiettivo zero emissioni. Il governo italiano contrario: “Chi paga il salasso ...quotidiano

Case green: via libera dell’Ue. Costi e risparmi per le famiglie italiane - Via libera dell’Ecofin alla Direttiva Case green, l'Emission Performance of Buildings Directive (EPBD). Vediamo tutto.wallstreetitalia

Dieta a chilometro zero: l'orto di casa diventa salva salute - L’orto vicino casa diventa salva-salute. In origine - ha detto ... nel “globale” desiderio di un futuro sostenibile basato sulla green economy”. Importante il ruolo sociale: riscoperta del valore ...lagazzettadelmezzogiorno