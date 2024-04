Caro Amadeus | la retorica della sfida ha stufato | vai per soldi e amen

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 12 aprile 2024) C’era una volta un termine che ormai non si usa più, è bolso, è desueto, patetico, si chiamava aziendalista e sbandierava una virtù che nascondeva l’ipocrisia: aziendalista era chi era legato all’azienda per mancanza di alternative. Il termine era invalso anzitutto in Rai, fino ai tempi del monopolio, poi entrò il Cavaliere, alla sua maniera, e saltò tutto: “Raimondo, dopo quanto avevate firmato per Berlusconi?”. “Subito, appena ci ha detto la cifra”. A certi, come alla coppia d’arte e di vita Vianello-Mondaini, andava bene e a vita si accasavano, altri, come Baudo e la Carrà, sarebbero tornati sui loro passi perché è meglio essere sovrani a casa propria che cortigiani nelle regge altrui. Oggi il mercato, anche quello televisivo, è in perenne subbuglio, la televisione ricorda il pallone, le casacche si mettono e si sfilano in un lampo lampante, aziendalista è una dimensione remota, ...