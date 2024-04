Carnevale | raccolta di firme per l’Unesco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 aprile 2024) A partire da domani sarà possibile firmare il proprio consenso libero e informato per sostenere l’iscrizione delstorico di San Giovanni in Persiceto al. "I Comuni di Persiceto, Cento, Fano, Acireale, Avola, Foiano, Putignano, Sciacca e Tempio Pausania – dice Andrea Angelini, presidente dell’AssociazionePersiceto – hanno dato il via all’iter che porterà la candidatura dei loro carnevali storici alper ottenere il prestigioso riconoscimento di ‘Patrimonio culturale immateriale’. Il primo atto formale di questo percorso è stata la firma di un documento di intenti, il ’Memorandum of understanding’, sottoscritto dai nove sindaci aderenti". "Ora il percorso – aggiunge il presidente Angelini – prevede la, a cui non c’è un limite, di ...