Carmignani vede positivo “Aumenta il fascino della bottiglia e cresce il consumo dei bianchi“

(Di venerdì 12 aprile 2024) In vista del Vinitaly come si stanno attrezzando le aziende lucchesi ePiana? "Come sempre nel modo migliore perché l’appuntamento di Verona non è soltanto una vetrina, aspetto che ha una sua importanza, ma per noi vignaioli è come per un calciatore giocare la Champion’s League, per fa un esempio. Saremo disseminati per gli stand e cercheremo di veicolare quello che poi è risultato del nostro lavoro, con una marea di sacrifici. Abbiamo imprese familiari che sono legate all’enologia per trarre il proprio reddito, dietro al fatturato c’è molto altro, l’impegno, la dedizione che sono figlipassione. Perché senza questa è meglio fare altro. Però un messaggio lo dobbiamo dare: non andiamo al Vinitaly per un mero ritorno economico che certamente dovrà comparire, ma non solo immediato. In quell’ambiente si va per incontrare addetti ai lavori, ...