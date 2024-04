Carlos Sainz batte Leclerc in Ferrari e cerca un sedile per il 2025 | la trattativa con Mercedes e le possibili alternative

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Non importa quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi”. Diceva così Vince Lombardi, che negli anni 60 si prese tutto alla guida dei Green Bay Packers in Nfl. Grazie a un’ottima capacità di resilienza anche, in F1, può dire di esserne uscito più forte. Era l’inizio del 2022 quando lo spagnolo, con sei ritiri, chiuse al quinto posto la sua stagione sulla F1-75 mentre Charlesarrivava secondo dietro all’imprendibile Max Verstappen.non si è arreso, ha studiato, capito meglio la vettura e oggi, due anni dopo, è nel suo miglior momento della carriera. Poteva cadere vittima della delusione dopo l’annuncio della sostituzione con Lewis Hamilton, invece ha raddoppiato gli stimoli e sta dominando nel duello interno conin questo inizio di campionato (3-0 per l’ex McLaren, ...