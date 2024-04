Capua | Villa Fiorita | intolleranza al lattosio | esperti a confronto su sviluppi | diagnosi e cura

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 12 aprile 2024). Giornata di studio scientifico e dimedico sull’aldomani, sabato 12 aprile, all’Istituto Interdiocesano “SS. Apostoli Pietro e Paolo” diche ospiterà l’iniziativa promossa dalla casa di” dita da Anna Rauso, responsabile dell’ambulatorio di celiachia e malassorbimento della clinicana, con il patrocinio dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caserta. Un focus su nuovi, su come diagnosticarla e come gestirla in modo che, come avviene ormai ogni anno, metterà amedici,, ricercatori e addetti ai lavori ...