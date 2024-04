Caporalato anche a scuola | professori costretti a restituire lo stipendio

(Di venerdì 12 aprile 2024)nelle aule scolastiche, cona lavoraregratis. Succede a Cefalù, nel Palermitano, dove cinque persone sono accusate a vario titolo di estorsione e sfruttamento del lavoro. Come si legge su PalermoToday, il gip di Termini Imerese ha disposto gli arresti...

S’è fatto un gran parlare delle quattro ditte cinesi che nel Milanese producevano con lavoratori il più clandestini, mal pagati e in condizioni precarie, borse e cinture per Giorgio Armani attraverso ... (affaritaliani)

“Made in Immigritaly”: dignità per i migranti del nostro cibo quotidiano - Con il volume “Made in Immigritaly. Terre, colture, culture”, rovesciamo la narrazione che vorrebbe ridurre il fenomeno migratorio a costante emergenza sociale ...interris

Carabinieri, visita del Generale di Divisione Giuseppe Spina al Comando Provinciale di Ragusa - Al saluto del Comandante della Legione hanno partecipato anche i Comandanti dei reparti speciali ... volte a contrastare i reati predatori, il Caporalato, il traffico di armi e droga, nonché a ...quotidianodiragusa

Ragusa, il comandante dei carabinieri in Sicilia ha visitato il comando provinciale e la stazione di Ibla - Il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa e la Stazione Carabinieri di Ragusa Ibla. Il Colonnello ...lasicilia