Capezzone infilza Schlein | la segretaria bullizzata non capisce di essere il pollo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Se a un tavolo da poker, dopo mezz'ora di gioco, non hai capito chi è il, allora ilsei tu. Oppure sei Elly. Anzi, altro che poker: qui siamo a una specie di crudele e supersadica versione politica dello schiaffo del soldato, con la povera Elly che continua a ricevere sganassoni senza mai individuare chi l'abbia colpita tra Giuseppe Conte, Michele Emiliano, Antonio Decaro, Michele Laforgia, e tutti gli altri protagonisti e comparse del vaudeville pugliese. La triste verità – che siamo quasi mortificati di rivelare – è che a turno la stanno picchiando un po' tutti, chi volontariamente e chi no, chi con cattiva intenzione e chi per puro caso: dopo di che, loro se ne stanno beffardi con il dito alzato, mentre ladem, poco avvezza sia alle geometrie della politica che alla giungla delle ...