Caos Pd in Puglia | da Schlein ultimatum a Emiliano | “Non basta sostituire chi è uscito | serve rinnovamento concreto in tempi brevi”

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Ho chiesto adi dare seguito a quello che ho detto venerdì scorso a Bari: tenere lontani trasformisti, transfughi dal centrodestra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra. Nel Pd che stiamo ricostruendo gli interessi sbagliati e le modalità opache devono trovare porte chiuse e sigillate. Mi aspetto che proceda dunque a un netto cambio di fase, che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è, ma solo in undegli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido cheoperi ine con risultati tangibili”. Così la segretaria dem Ellystriglia il suo governatore Micheledopo le inchieste ...

Bari, 11 aprile 2024 – “Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è ... (ilfaroonline)

E dopo Telekabul (il Tg3 starebbe per passare in quota pentastellata), il M5s si intesta anche un altro gioiello di famiglia della sinistra: la questione morale. Come? Con la decisione di uno... (ilmessaggero)

Ritira la candidatura a sindaco durante il punto stampa: altro Caos nel Pd - Basilicata, Puglia, Torino, ma non solo. Per il Partito Democratico sono giorni particolarmente difficili nella ricerca di candidati sindaco o presidente di Regione alle prossime elezioni ...ilgiornale

Pd nel Caos: parlamentari in rivolta contro il portavoce per il blocco in Rai - Aumentano i malumori e le liti in casa Pd per l'esclusione di alcuni big dal piccolo schermo. Sotto accusa Flavio Alivernini, portavoce della Schlein ...ilgiornale

'Laiuto pubblico globale ristagna, quello italiano cala del 15%' - Nel 2023 l'aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) da parte dei Paesi ricchi si è mantenuto sostanzialmente stazionario, con una crescita di appena l'1,8%, in buona parte dovuta al sostegno umanitario e fi ...ansa