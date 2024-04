Cannes 2024 Parthenope in gara | sarà di nuovo la mano di Sorrentino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) All’annunzio del programma la domanda di rito è: qualela Palma di quest’anno? Difficile rispondere anche perché spesso non si ricorda nemmeno il film incoronato l’anno prima. Anatomia di una caduta ha avuto il pregio di rimanere impresso ma non sempre è così. Thierry Frémaux, patron da un paio di decadi, è meno enfatico del solito, modula i toni e si scalda solo nel dire che la 77ª edizione del Festivalancora più ricca delle precedenti. Insomma,è colta e popolare, innovativa e celebrativa, sicura di sé tanto da tener a distanza le major dello streaming. Il Concorso non è tutto ma per altri versi lo è: se Frémaux lo svela per ultimo è perché si tratta dei titoli che tutti vogliono sapere per primi. Come si sa vi figura, unico film italiano,di Paoloepico ...