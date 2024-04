Cannes 2024 | Hollywood diserta e Sorrentino ci riprova dopo 9 anni

Festival di Cannes, tutti i film in concorso - Il Festival di Cannes ha svelato il programma della 77esima edizione, che si terrà dal 14 al 25 maggio. I film in concorso sono diciannove: c’è Megalopolis di Francis Ford Coppola, storia di un uomo c ...mauxa

Sorrentino e Minervini rappresentano l’Italia a Cannes 2024: dettagli su ‘Parthenope’ e ‘The Damned - Solo due film italiani sono stati annunciati nella selezione ufficiale del Festival di Cannes 2024, con Paolo Sorrentino presentando il misterioso "Parthenope" e Roberto Minervini portando "The Damned ...domanipress

"Kinds of Kindness", il film di Lanthimos in anteprima a Cannes 2024 - Roma, 11 apr. (askanews) - É uscito il teaser trailer di "Kind of Kindness", nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos, che sarà in anteprima mondiale al festival di Cannes 2024 e prossimamente al ...affaritaliani