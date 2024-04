Campionato Italiano Velocità 2024 | weekend sfortunato per Kevin Manfredi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Misano (Rimini), 12 aprile– Primo round del, con la presenza nella classe regina, la Superbike, dello spezzino, unico pilota in sella alla Suzuki GSX-R 1000 del Team Penta Motorsport, lo scorsonella riviera romagnola, precisamente al Misano World Circuit. Un fine settimana, però, segnato dalla sfortuna, che ha influito notevolmente sul risultato finale e sulle aspettative del team e del pilota, desiderosi di ottenere risultati migliori. Già durante le prime prove del venerdì,è stato costretto ad abbandonare anticipatamente il turno a causa di un problema meccanico al motore, impedendogli di completare il lavoro previsto in pista. Questo ha portato il team a ...

Firenze , 8 aprile 2024 - Ora lo si può affermare, Firenze capitale del Ciclismo 2024. Sei giorni prima della grande partenza del Tour fissato come è noto per sabato 29 giugno, inizierà una settimana ... (sport.quotidiano)

Firenze, 11 aprile 2024 -. Confermato lo svolgimento in Toscana del Campionato Italiano in linea donne élite con un paio di novità. La gara prenderà il via da Firenze ma non lo stesso giorno del ... (sport.quotidiano)

Sarnese a un passo dalla festa: basta un punto per il ritorno in D - Conto alla rovescia per la festa promozione. Sarno si prepara a celebrare il ritorno dei granata in Serie D con due giornate di anticipo. Alla Sarnese manca infatti un solo punto per ottenere ...ilmattino

Campionati europei ginnastica artistica in arrivo a Rimini - Doppio appuntamento a Rimini, nei padiglioni della Fiera, con i Campionati europei di ginnastica artistica: maschili dal 24 al 28 aprile, femminili dal ...sportmediaset.mediaset

il tema del giorno - Atalanta nella storia, Scamacca da campione: è pronto per l’azzurro. Il Milan fa troppo poco: serve un altro Leao. Però la Roma è super ...gazzetta