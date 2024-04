Camion in fiamme | paura sull' A1 Autostrada chiusa e lunghe code

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 12 aprile 2024) Un tir increa il panico'A1. Unche trasportava generi alimentari si è ribaltato e ha preso fuoco intorno alle 15.45 nel trattole A1, al km 357 direzione Sud. Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo. Il conducente, illeso, è riuscito a scendere dal mezzo prima che prendessero fuoco sia il veicolo che il rimorchio. Nelle prime fasi di spegnimento è stato necessario chiudere anche la corsia opposta quella in direzione Nord. Sul posto Polizia Stradale e personale della Società Autostrade. L'incidente è avvenuto al chilometro 357 della Milano-Napoli e non ci sono feriti. «All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 km di coda verso Roma e 1 km di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno», si legga in una comunicazione di Autostrade per l'Italia, «è in atto la distribuzione ...