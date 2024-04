Camion in fiamme in A1 | Italia spaccata in due

(Di venerdì 12 aprile 2024) Venerdì nero per la viabilità. Unha preso fuoco in A1 e l’è rimasta letteralmentein due per diverse ore. Il sinistro stradale è avvenuto poco prima delle 16 di venerdì all’altezza del km 357 dell’arteria autostradale che collega Milano con Napoli. Pesanti i disagi sulla circolazione con code chilometriche e centinaia di auto,e furgoni fermi in attesa di poter riprendere il viaggio. Il tir ha preso fuoco tra i caselli di Arezzo e Valdarno. Non si sono registrati feriti ma l’incendio delha provocato un vero e proprio collasso alla viabilità che si è protratto per tutto il pomeriggio e la serata. Disagi e forti rallentamenti del traffico si sono registrati anche nei percorsi alternativi dove gli automobilisti si sono riversati dopo la chiusura della A1. Sul posto ...

