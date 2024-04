Cambia la circolazione nella zona di via Romana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – Proseguono i lavori di adeguamento del sistema fognario in via. Dalle 8,30 di lunedì 15 aprile fino a sabato 31 agosto scatta la chiusura al traffico in direzione del centro 24 ore su 24 del tratto che va dalla rotatoria che incrocia viae viale Dante alla strada laterale di accesso al centro di aggregazione sociale San Marco La Sella. Per i veicoli in uscita da quest’ultima è istituito l’obbligo di svolta a sinistra. Chi percorre via Vittorio Veneto in direzione di via, che diventa strada senza uscita dall’altezza di via Pascoli, giunto all’intersezione con viale Don Minzoni per uscire dalla città potrà proseguire fino alla rotatoria che incrocia viale Dante e via Colombo e successivamente lungo viale Dante. È previsto anche il divieto di transito pedonale nell’area adibita a verde ...