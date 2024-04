Calhanoglu | stoccata al Milan | Seconda stella? Sarebbe pazzesco nel derby | ma ricordo ancora come hanno festeggiato loro’

(Di venerdì 12 aprile 2024) Hakannon ha dimenticato, seppure in questi anni il turco abbia sempre cercato in qualche modo di spegnere ogni polemica circa il...

Cagliari - Inter 0 - 2, Inzaghi esulta e spiazza tutti: "Felice per Lukaku alla Roma": Calhanoglu: "Bravi a imparare dagli errori della scorsa stagione" . Ranieri, stoccata a Mancini: "A me non interessano i soldi" . Inzaghi dopo Cagliari - Inter: "Complimenti ai ragazzi, Thuram ...

Inter, Inzaghi punge il Barcellona e annuncia novità in avanti: Inter, la stoccata di Inzaghi al Barcellona . La formula di Inzaghi per battere il Barcellona . ... Il gol di Calhanoglu e i controversi episodi di San Siro che hanno fatto infuriare gli azulgrana, ...