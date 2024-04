Calhanoglu | Scudetto nel derby? Sarebbe pazzesco Ricordo i festeggiamenti del Milan

(Di venerdì 12 aprile 2024)o, 12 aprile 2024 – Hakan, centrocampista dell'Inter, è stato ospite della trasmissione CBS Sports Golazo e le sue dichiarazioni, in vista deldel 22 aprile in cui i nerazzurri potrebbero diventare campioni d'Italia (in caso di doppia vittoria contro Cagliari e) rischiano di far nuovamente discutere. “Festeggiare contro il” "Se dovessimo vincere il campionato contro il, sarà un match durissimo ma spero più che altro sia una partita bella e corretta. E che eventualmente isiano tranquilli perché micome avevano festeggiato i rossoneri in passato e quindi voglio stare calmo". Il ...

