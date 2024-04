Calhanoglu allontana le sirene mercato: 'Amo l'Italia, voglio restare in Europa al top'. Per l'Inter è imprescindibile - L`Inter che viaggia spedita verso il suo scudetto numero 20, quello della seconda stella deve ringraziare anche la centralità trovata in stagione, sia in termini.calciomercato

E se l'Inter vincesse lo Scudetto contro il Milan Calhanoglu: "Sarebbe pazzesco" - Intervistato da CBS Sports Golazo con la nuovissima maglia che l’Inter esibirà domenica sera a San Siro contro il Cagliari, Hakan Calhanoglu ha… Leggi ...informazione

Calhanoglu sogna lo scudetto contro il Milan - Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha condiviso i suoi pensieri sulla possibilità di vincere il campionato in occasione del derby contro il Milan. In un'intervista rilasciata a 'CBS Sports G ...informazione