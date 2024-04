Calendario Europei boxe 2024 | programma giornalieri | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 aprile 2024) Glidiandranno in scena a Belgrado (Serbia) dal 18 al 28 aprile. L’Italia non sarà presente con le sue stelle: tutti gli azzurri qualificati alle Olimpiadi di Parigihanno infatti deciso di non prendere parte alla rassegna continentale e di concentrarsi sulla marcia di avvicinamento all’evento più importante della stagione. Non saranno dunque della partita Aziz Abbes Mouhiidine (argento iridato tra i pesi massimi) e Irma Testa (Campionessa del Mondo dei pesi piuma), ma anche gli altri big del movimento tricolore: Salvatore Cavallaro (80 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Angela Carini (66 kg) e Alessia Mesiano (60 kg). In terra slava vedremo dunque all’opera volti nuovi e giovani, che proveranno a farsi largo nel tabellone. Spiccano soprattutto ...