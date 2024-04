Calenda scatenato contro il M5s | “Una iattura per l’umanità | Conte vuole disintegrare il Pd Schlein li mandi a quel paese”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Sono sempre stato abbastanza critico sul sistema di potere che c’è in Puglia, soprattutto sulle posizioni di Emiliano sull’Ilva e sulla Tap. Però qui c’è una grande ipocrisia di fondo, perché i 5 Stelle inla giunta regionale ci stavano. E allora la verità è che l’unico obiettivo che halo diil Pd in modo che alle prossime elezioni sarà lui il capo della coalizione di centrosinistra. Questo continuo a ripeterlo agli amici del Pd, ma sono fattacci loro. Dopodiché, siccome io penso che i 5 Stelle siano unaper, non me ne frega niente“. Così il leader di Azione, Carlo, ospite di 24 Mattino (Radio 24), commenta lo strappo avvenuto nella giunta regionale pugliese tra il M5s e il Pd, non risparmiandosi i suoi soliti ...