Calenda contro Conte | duro attacco da parte del leader di Azione

(Di venerdì 12 aprile 2024) In un’intervista ai microfoni de ‘La Repubblica’ Carloritorna ad attaccare duramente Giuseppee il Pd. Ecco le sue parole. Nessuna apertura dadial Pd e al M5s. Ildi, che alle Europee correrà da solo a causa della alleanza tra Bonino e Renzi, in un’intervista a La Repubblica ritorna duramente ad attaccare Giuseppedefinendolo il Dracula del Partito Democratico.attacca duramente– Notizie.com – © Ansa“fa il suo gioco cinico – aggiunge– vuole essere il candidato premier e terrà sulle spine il Pd fino all’ultimo. Cosa consiglio a Schlein? Di mollarlo e andare da sola cercando di recuperare il consenso perso. Ricordo che al ...

