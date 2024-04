Caldaie a gas | addio | ce lo impone l’Europa Il salasso green colpirà 19 milioni di famiglie italiane

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arriva la stangatadel: la norma verde imposta da Bruxelles comporta un vero e proprioper gli italiani, che dovranno rottamare le loroa gas. L’Italia è il Paese più colpito dalla stangataIl nostro Paese è infatti uno dei più colpiti dal provvedimento europeo: oltre 9dei nostri edifici residenziali, sui 12,2presenti, non soddisfano neppure le garanzie energetiche minime richieste dalla normativa sul risparmio energetico del 2005. Secondo una stima, gli interventi per adeguarsi alle nuove disposizioni potranno costare dai 20mila ai 50mila euro a edificio. LEGGI ANCHE Fiocchi: "Le casecosteranno 30mila euro a famiglia, ma possiamo ancora evitare la stangata" Case ...

