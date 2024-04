Calciomercato Roma | dalla Germania | fari puntati su un giovane centrocampista

2024-04-10 11:45:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – È una bandiera e in quanto tale non vuole ammainarsi ingiallita e usurata dal tempo. Vuole essere lui, ... (justcalcio)

Calcio, convocazione in nazionale per due giovanissimi dell’Alghero - Ancora una soddisfazione per l’Alghero con un’importante convocazione per due giovanissimi al Raduno della Rappresentativa Nazionale LND Under 15. Nei giorni ...algheroeco

Giovanili, Primavera riceve il Pescara. Lazio e Roma per U17 e 15 - Ennesimo turno di riposo per l'Under 16, terminati i campionati nazionali Under 14 e 13. La squadra di Boccolini può chiudere i conti salvezza ...tuttosalernitana

Continua a crescere il movimento del calcio balilla paralimpico - Un evento importante e partecipato, sia dal punto di vista agonistico, sia per sottolineare l’importanza dello sport come strumento di inclusione: è stata questo la Supercoppa Italiana di calcio balil ...superando