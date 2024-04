Calciomercato Napoli | 200 milioni da spendere | nel mirino tre giocatori dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’Atalanta spettacolo di Gasperini attira sempre più estimatori, anche ilin estate andrà all’assalto di tre gioielli nerazzurri. La stagione delè stata a dir poco deludente. Dai campioni d’Italia in carica ci si aspettava decisamente di più, sia in Serie A che in ambito europeo. I tre cambi in panchina non hanno aiutato a risollevare una squadra che, ormai è chiaro, andrà profondamente cambiata in estate. In attesa di capire chi siederà sulla panchina azzurra, la dirigenza ha già iniziato a osservare il mercato. I partenopei avranno sicuramente la necessità di intervenire in difesa, probabilmente con un paio di innesti, a centrocampo, considerando l’addio di Zielinski e il difficile riscatto di Traoré e poi in attacco con un sostituto all’altezza di Osimhen. Proprio la cessione del nigeriano porterà nelle casse del club napoletano una ...