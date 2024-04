Calciomercato Milan | Gyokeres sempre più vicino ai rossoneri

(Di venerdì 12 aprile 2024)nel mirino delper il ruolo di centravanti in caso di partenza di Giroud Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Victor Gyoekeres, attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia dello Sporting Lisbona e in orbita. Secondo quanto riportato da Football Transfers, ci sarebbero due nuovi ostacoli.

Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona, è seguito dal Milan in ottica mercato. Ecco da cosa potrebbe dipende re il suo futuro (pianetamilan)

Graham Potter, tecnico ex Chelsea accostato alla panchina del Milan , è stato contattato da una nuova squadra (pianetamilan)

Le decisioni di Cardinale: come cambia il Milan e il futuro di Pioli dopo il ko - Le ultime notizie legate al Milan dopo il ko contro la Roma. Gerry Cardinale guarda avanti e pensa al futuro: non solo in panchina ...calciomercato

Lazza, lo sfottò ai napoletani fa esplodere il web. Lui si scusa (in ritardo) ma ormai la "frittata" è fatta - Ieri, durante Roma-Milan, un video ha immortalato il rapper in atteggiamenti riprovevoli. Rabbia sui social e critiche ovunque. Bufera sulla Rai per l'audio.libero

Ranking UEFA, doccia fredda per il Milan: bruttissime notizie - Non arrivano buone notizie sul fronte ranking UEFA per il Milan di Stefano Pioli, la sconfitta con la Roma costa carissimo.spaziomilan