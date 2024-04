Calciomercato Milan – Buongiorno contatti avviati Il desiderio del difensore

trattativa in corso per il rinnovo di contratto di Davide Calabria con il Milan (scadenza 30 giugno 2025). Ecco tutti i dettagli Tra rinnovo e nomi annotati sulla lista degli obiettivi di mercato, ... (dailymilan)

Calciomercato Milan, Gyokeres è sempre nel mirino del Milan per il ruolo di centravanti in caso di partenza di Giroud Arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Victor Gyoekeres, ... (calcionews24)