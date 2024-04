Calcio Prima e Seconda Categoria | i pronostici | il programma e gli arbitri della 27^ giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 12 aprile 2024) InB, tutti guardano a Pietralacroce-Sassoferrato Genga: Montemarciano, Real Cameranese e Olimpia Marzocca sperano di approfittare di un passo falsocapolista. Con la Filottranese alla finestra. Per la Cingolana SF, nel girone C, derby in casa di una Settempeda vicina alla promozione. In, il Terre del Lacrima ospita l’Argignano: farà un favore all’Ostra? Leonessa Montoro-Rosora Angeli può essere decisiva nella corsa salvezza VALLESINA, 12 aprile 2024 – Entriamo nelle quattro settimane più importantistagione 2023-2024 in. Domani, sabato 13 aprile, si giocano le gare27^dei due campionati dilettantistici e possono ...