Calcio | Palladino Bologna da Champions | ma Monza pronto a giocarsela

(Di venerdì 12 aprile 2024) "Stanno facendo cose straordinarie, merito di Thiago Motta e del club", dice il tecnico brianzolo- "Contro ilnon c'è nessun traguardo da raggiungere, per sopperire alle loro capacità dobbiamo giocare con grande qualità e rabbia". Raffaeleha le idee chiare, non vuole carica

Calcio: Juric, 'Non ho mai vinto un derby, è un neo' - (ANSA) - TORINO, 12 APR - "In questo triennio si è fatto un lavoro straordinario, ma c'è il neo dei derby: non sono mai riuscito a vincerlo, ora voglio battere la Juve". Così il tecnico del Torino, ...sport.tiscali

L'INIZIATIVA - Penne Calcio, gli studenti di una scuola all'opera per il restyling dello stadio - Saranno gli studenti del Liceo Artistico 'Mario dei Fiori' a occuparsi del restyling dello stadio del Penne Calcio, club abruzzese militante nel campionato di Eccellenza. I ragazzi in particolare, rif ...napolimagazine

Monza, Palladino: “Non c’è nessuna sfida tra me e Motta. Futuro Ne parlerò a fine stagione” - Visualizzazioni: 2 Il mister del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna di Thiago Motta, in programma domani alle 20:45. Monza, le parole di Pall ...calciostyle